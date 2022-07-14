Российский чиновник стал фигурантом дела из-за поддельного диплома

На Кубани глава поселения стал фигурантом дела из-за покупки поддельного диплома

На Кубани в отношении главы Воздвиженского сельского поселения возбудили дело из-за использования ненастоящего диплома. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2012 года фигурант заочно учился на менеджера в одном из московских вузов. В 2014 году его отчислили. Понимая, что не сможет работать на муниципальной службе без высшего образования, он купил поддельный диплом. В 2020 году мужчина предоставил его администрации Курганинского района при трудоустройстве на должность специалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Спустя год чиновник вновь использовал подложный документ при устройстве на должность заместителя главы Воздвиженского поселения. Также он отправил его в Курганинскую территориальную избирательную комиссию при регистрации в период проведения выборов в качестве кандидата на должность главы населенного пункта.

Следователи провели обыски в кабинете и квартире подозреваемого. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства преступления.