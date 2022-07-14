Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной

Express: чтобы быстро остудить дом в жару, нужно развешать на окнах и дверях полотенца

Фото: Michiel van Kaam / Unsplash

Чтобы быстро остудить квартиру жару, нужно развешать на дверях и окнах мокрые полотенца, рассказал глава крупнейшей в мире компании, занимающейся химчисткой и стиркой, Деян Дмитров. Он назвал простой способ быстро остудить помещение с помощью этого обычного предмета из ванной комнаты в беседе с изданием Express.

По словам специалиста, нужно намочить полотенца холодной водой и повесить на двери и окна в доме — желательно, в солнечных и проветриваемых комнатах. «Вода будет испаряться с поверхности полотенец и остужать воздух, циркулирующий по дому», — пообещал он.

Эксперт подсказывает, что лучше использовать чистые и светлые полотенца, которые не будут распространять неприятные запахи и нагреваться на солнце. Кроме того, он порекомендовал предварительно постирать их с несколькими каплями эфирного масла для более приятного аромата.

Материалы по теме:
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

Для дополнительного охлаждения Дмитров рекомендует поставить напротив полотенец включенные вентиляторы.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что прохладительные алкогольные коктейли представляют опасность для организма человека в жару. По его словам, употребление мохито и джин-тоника приводит к увеличению риска теплового удара.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Создан способный избегать перегрева электродвигатель
Путин объединил Пенсионный фонд с Фондом соцстрахования
Захарова упрекнула Запад в нежелании увидеть признаки нацизма на Украине
Китай прокомментировал установление предельной цены на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.