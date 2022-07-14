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В России впервые с 4 июня выявили более 4000 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении более 4000 случаев коронавируса за сутки впервые с 4 июня

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за последние сутки выявили 4238 случаев заражения коронавирусом — более 4000 случаев COVID-19 в стране зафиксировали впервые с 4 июня. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 476 477. Об этом в четверг, 14 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3929.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (987), Московской области (323) и в Петербурге (297). Меньше всего — в Магаданской области, Дагестане и Туве (по 1 случаю), а также в Карачаево-Черкесии (2 случая), Ненецком округе, Адыгее и Сахалинской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1283. За этот же период 3090 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 900 518.

За сутки умерли 43 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 754 человека.

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Анастасия Шейкина
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