Предсказанный криптовалютному рынку мрачный сценарий начал сбываться

Один из крупнейших криптокредиторов мира Celsius Network подал заявление о банкротстве

Один из крупнейших криптовалютных кредиторов мира Celsius Network, в июне заморозивший активы клиентов на миллиарды долларов, подал заявление о банкротстве, пишет Financial Times. Таким образом, мрачный сценарий для этого рынка, предсказанный экспертами в июне, начал сбываться.

Это произошло после того, как Celsius в июне приостановил снятие средств, свопы и переводы на своей платформе, чтобы стабилизировать бизнес и защитить клиентов, сказано в пресс-релизе.

В компании рассказали, что если бы не ограничили снятие средств, то столкнулись бы с массовым изъятием депозитов. Активы под распоряжением Celsius составляют от одного до десяти миллиардов долларов, столько же приходится на обязательства, число клиентов — более 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных криптокредиторов.