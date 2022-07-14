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Предсказанный криптовалютному рынку мрачный сценарий начал сбываться

Один из крупнейших криптокредиторов мира Celsius Network подал заявление о банкротстве

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших криптовалютных кредиторов мира Celsius Network, в июне заморозивший активы клиентов на миллиарды долларов, подал заявление о банкротстве, пишет Financial Times. Таким образом, мрачный сценарий для этого рынка, предсказанный экспертами в июне, начал сбываться.

Это произошло после того, как Celsius в июне приостановил снятие средств, свопы и переводы на своей платформе, чтобы стабилизировать бизнес и защитить клиентов, сказано в пресс-релизе.

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В компании рассказали, что если бы не ограничили снятие средств, то столкнулись бы с массовым изъятием депозитов. Активы под распоряжением Celsius составляют от одного до десяти миллиардов долларов, столько же приходится на обязательства, число клиентов — более 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных криптокредиторов.

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Платон Щукин
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