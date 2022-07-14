Диетолог назвала главные ошибки худеющих

Диетолог Дюваль: похудение на питьевых диетах может привести к ухудшению здоровья

Похудение с помощью питьевых диет и изнурительных тренировок может привести к ухудшению здоровья, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Главные ошибки худеющих она назвала в интервью для «ФедералПресс».

По словам диетолога, часто люди не могут избавиться от лишнего веса, так как пытаются голодать, что в итоге приводит к срывам. Однако суть, считает она, не в количество еды, а в ее качестве. «На самом деле для похудения нужно отказаться от полуфабрикатов, консервов, простых углеводов в пользу овощей, фруктов, белковых продуктов», — заявила Дюваль.

Вторая ошибка — попытка сбросить вес с помощью слабительного, чаев для похудения и прочих якобы чудодейственных средств. По мнению нутрициолога, так не только не получится прийти в форму, но и можно получить проблемы с кишечником, сбои в гормональной системе и даже психические заболевания.

Среди прочих опасных ошибок худеющих Дюваль выделила переход на питьевые диеты. «Часто ее [диету] используют подростки, которые ничего не понимают в составе пищи. Они начинают пить шоколадные коктейли, молоко, кофе и прочие напитки, которые гробят поджелудочную, почки и печень», — предупредила она.

Кроме того, попытки сбросить вес путем изнурительных тренировок, по словам Дюваль, также неэффективны. Она рекомендует больше обращать внимание на рацион и отдавать предпочтение кардионагрузкам. «Подходят аэробика, велосипед и другие кардионагрузки — они тратят калории и позволяют чувствовать себя хорошо. Если же мы будем просто приседать, то суставы в наших коленях начнут страдать», — заключила Дюваль и посоветовала обязательно пройти медобследование перед похудением.

До этого врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова объяснила пользу кофе для худеющих. По ее словам, кофе может повысить активность дофаминовых рецепторов.