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Россиянку приговорили к году ограничения свободы за гибель девочки от ее собак

В Забайкалье женщину признали виновной в гибели девочки, которую загрызла стая ее собак

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор жительнице села Домна, чьи 13 собак напали на 7-летнюю девочку и загрызли ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к ограничению свободы на один год и 10 месяцев. Также ей запрещено содержать и разводить собак в течение двух лет и 10 месяцев.

Из материалов дела следует, что у женщины было 13 беспородных собак, которых она содержала на участке без надежного ограждения. В январе стая собак убежала со двора и напала на школьницу, возвращавшуюся домой. Ее тело было найдено 22 января на пустыре у села Домна.

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Любовь Ширижик
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