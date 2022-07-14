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Дрейк выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл

Рэпер Дрейк проиграл выигранные в онлайн-казино 25 миллионов долларов
Дрейк

Дрейк. Фото: Alonzo Adams-USA TODAY Sports / Reuters

Канадский рэпер Дрейк выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл. Об этом сообщает HipHopDX.

Музыкант вел трансляцию в Twitch, к которой присоединился другой хип-хоп-артист French Montana. Дрейк начал игру с 8,5 миллиона долларов и в какой-то момент дошел до суммы в 27 миллионов. Тем не менее выигранную сумму он потерял и закончил турнир, когда у него осталось на счету 1800 долларов.

В 2018 году Дрейк опубликовал клип на песню God’s Plan («Божий замысел»), бюджет которого составил почти миллион долларов — артист раздал деньги случайным прохожим, оплатил посетителям супермаркета их покупки и сделал пожертвование школе.

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к клипу. Дрейк также отдал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете и подарил юному фанату машину. Рэпер назвал эту акцию самым важным делом в его жизни.

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Марина Погосян
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