Немцев предупредили о трехкратном росте платежей за газ

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ предупредил о трехкратном росте платежей за газ

Платежи за газ в Германии в 2023 году вырастут как минимум троекратно, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«С 2023 года потребители газа должны будут ожидать увеличения авансовых платежей как минимум в три раза», — сказал Мюллер. Он пояснил, что платежи удваиваются уже сейчас, и повышение пока не учитывает последствий украинского конфликта.

С такими же оценками Мюллер уже выступал в конце июня. Тогда он уточнял, что конкретные суммы могут различаться для разных построек, однако в целом возможно трехкратное увеличение счетов.

Он отметил, что стоимость топлива растет, и многие импортеры предпочли бы переложить увеличение расходов на потребителей. С ростом цен Германия сталкивается в том числе на фоне сокращений поставок газа из России — в середины июня «Газпром» снизил объемы прокачки по «Северному потоку», ссылаясь на технические проблемы.

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