Минобороны заявило об уничтожении взвода поставленных ВСУ США гаубиц М-777

Генерал Конашенков заявил об уничтожении взвода поставленных ВСУ США гаубиц М-777

Российские войска уничтожили взвод поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) США гаубиц М-777. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, взвод гаубиц был уничтожен в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Первомайский Харьковской области Украины.

Также, по словам представителя военного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили батарею реактивных систем залпового огня под Славянском и взвод ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Донецкой народной республике (ДНР).

По уточненным данным Минобороны от 14 июля, с начала специальной военной операции на Украине были уничтожены 744 боевые машины РСЗО, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов и 4292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ВС России совместно с бойцами ДНР за сутки уничтожили две украинские гаубицы М-777.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.