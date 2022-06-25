Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские войска и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777

ВС России и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777, три «Града» и один танк

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России совместно с бойцами Донецкой народной республики (ДНР) за сутки уничтожили две украинские гаубицы М-777. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, бойцы смогли подавить три огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.

Ранее стало известно, что российская группировка «О» уничтожила отряд «Грузинского легиона», действующий на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Джонсон заявил о готовности уйти в отставку из-за прекращения поддержки Украины
Москвичи стали свидетелями съемки фильма для взрослых в башне в «Москва-Сити»
Пленный военный пожалел о сражении на стороне Украины
Кинолог назвал правильный способ охлаждения собаки в жару
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня
Российские войска уничтожили до 80 польских наемников в ДНР
Рогозин рассказал о создании серийных ракет «Сармат»
Российские ВКС уничтожили 8 артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» ВСУ
Российские войска и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777
Минобороны отчиталось об уничтожении более 300 бойцов ВСУ в районе Николаева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.