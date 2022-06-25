Российские войска и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777

ВС России и бойцы ДНР уничтожили две гаубицы М-777, три «Града» и один танк

Вооруженные силы (ВС) России совместно с бойцами Донецкой народной республики (ДНР) за сутки уничтожили две украинские гаубицы М-777. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, бойцы смогли подавить три огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.

Ранее стало известно, что российская группировка «О» уничтожила отряд «Грузинского легиона», действующий на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.