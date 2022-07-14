Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Мужчина купил дом и обнаружил под ним пугающую находку

Пользователь Reddit рассказал, что купил дом и обнаружил под ним могильную плиту

Фото: r/oddlyterrifying / Reddit

Пользователь сайта Reddit поделился фотографией пугающей находки, которую он обнаружил под своим домом. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: комментарии под ним оставили сотни человек.

Автор поста рассказал, что нашел под своим домом могильную плиту. На опубликованном снимке можно увидеть высеченные на камне имя женщины (Альберта Перкинс) и даты ее рождения (1900) и смерти (1970). В подписи к фотографии мужчина уточнил, что приобрел недвижимость недавно.

Один из комментаторов предположил, что здание было построено на месте массового захоронения людей. Другой пользователь заявил, что теперь нового владельца дома, обнаружившего надгробный камень, будут преследовать призраки. Еще один юзер посоветовал мужчине узнать больше о прежних собственниках и на всякий случай вызвать полицейских, чтобы они внимательно осмотрели дом.

Автор публикации позднее опроверг версию о массовом захоронении. «Мы подумали, что бывшие владельцы дома просто поменяли могильную плиту на новую и не захотели выбрасывать старую», — написал он. Мужчина также признался, что эта находка сначала сильно напугала его.

Ранее другой пользователь сайта Reddit рассказал, что обнаружил 30 птичьих скелетов в стене своего дома, когда прокладывал проводку.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС
Арестованный бывший замглавы МЧС России отказался признать вину по делу
Мужчина купил дом и обнаружил под ним пугающую находку
Фитнес-тренер показала раздувшийся живот на фото и восхитила поклонников
Советский чемпион мира назвал рабами уезжающих в Россию хоккеистов
В Сенате США поспорили из-за абортов для беременных мужчин
Стюардесса унизила пассажирку самолета за слишком сексуальный наряд
Посольство России отвергло обвинения США в препятствии вывоза зерна с Украины
Экс-дипломат назвал условия ввода войск Польши на Украину
Раскрыты подробности сделки по экспорту украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.