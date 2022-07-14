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В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии

Захарова назвала проявлением экстремизма предложение Рады признать независимость Ичкерии

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала проявлением экстремизма предложение Верховной Рады Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Об этом он заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины», — заявила Захарова.

Ранее на предложение Рады отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение является юридическим казусом и безграмотностью.

12 июля на сайте Верховной Рады появился проект постановления о признании независимости Ичкерии. Авторами документа выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

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Алевтина Запольская
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