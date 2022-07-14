В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии

Захарова назвала проявлением экстремизма предложение Рады признать независимость Ичкерии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала проявлением экстремизма предложение Верховной Рады Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Об этом он заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины», — заявила Захарова.

Ранее на предложение Рады отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение является юридическим казусом и безграмотностью.

12 июля на сайте Верховной Рады появился проект постановления о признании независимости Ичкерии. Авторами документа выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.