Генпрокуратура России проверит дело убитого дочерями за насилие отца Хачатуряна

Генпрокуратура изучит дело отца Хачатуряна, убитого дочерями в Москве за домашнее насилие

Генпрокуратура России намерена проверить и изучить уголовное дело в отношении покойного жителя Москвы Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерями за сексуальное и домашнее насилие. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следственный комитет России направил в надзорное ведомство 21 том материалов для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Посмертный процесс над отцом окажет значительное влияние на разбирательство по уголовным делам его дочерей. Их адвокаты настаивают, что девочки пошли на преступление, доведенные до отчаяния истязаниями родителя. Однако защита покойного Хачатуряна утверждает, что мотивом убийства стала корысть — дочери перерасходовали без ведома отца кредитные карты и убили его.

Вместе с тем следствие на основании культурологической экспертизы установило, что Хачатурян рассылал подругам дочерей порнографические снимки. Ему также вменяются статьи 117 («Истязание»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») Уголовного кодекса РФ. Сестер официально признали потерпевшими по делу отца.

Они убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, дочери зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.