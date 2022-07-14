Вдова Мамонова заявила об отсутствии финансовой помощи со стороны друзей артиста

Вдова Мамонова заявила, что его друзья не помогали ей финансово при установке памятника

Вдова российского рок-музыканта, бывшего лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга заявила об отсутствии финансовой помощи со стороны друзей артиста. В интервью News.ru она сообщила, что никто из товарищей умершего артиста не помог ей в установке памятника на его могиле.

«Да, неделю назад я поставила на могиле памятник Пете из белого мрамора. Никто из друзей мне ничем не помогал, мне сын дал деньги. Иван работает оператором, у него был проект, вот он мне дал денег», — сообщила вдова Мамонова.

Помимо этого, Ольга Мамонова рассказала, что после смерти мужа к ней пришли две женщины и попросили отдать вещи рок-музыканта якобы с целью создать в дальнейшем музей в его честь. Вдова артиста передала его костюмы, а позже узнала, что они были проданы на аукционе за «сотни тысяч рублей».

Говоря о своем финансовом положении, Мамонова отметила, что единственным кормильцем сейчас является их сын: «Мы живем своими силами. Наш с Петром единственный сын работает оператором-постановщиком. Он сейчас все делает: и мне помогает, и могилой занимается. На все деньги дает, семью содержит. Хороший, порядочный, любящий родителей человек. Нормально живем и помощи ни у кого не просим».

Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет 15 июля прошлого года. Последние две недели рок-музыкант находился в больнице в столичной Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких.