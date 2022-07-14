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На казанском «Черном озере» пройдет праздник марийской культуры

В казанском парке «Черное озеро» 14 июля пройдет праздник марийской культуры

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В казанском парке «Черное озеро» пройдет праздник марийской культуры. Мероприятие состоится в четверг, 14 июля, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В рамках праздника творческие коллективы Набережных Челнов, Казани и Менделеевского района Республики Татарстан познакомят посетителей с народным творчеством марийцев, организуют выставку произведений декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов. Также гостей ждут традиционные марийские игры и мастер-классы по танцу «тывырдык», вышивке, изготовлению украшений и игре на музыкальных инструментах марийского народа тумыре, шувыре и пуче.

Для детей на мероприятии будет организована специальная программа с народными играми и чтением сказок народов Поволжья.

Вечером в четверг в парке пройдет концерт многонациональной фолк-группы Zakaria, за которой выступит диджей Malsi music с сетом марийских танцевальных мелодий.

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Евгений Шульгин
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