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ВКС России поразили пункт дислокации 14-й механизированной бригады в ДНР

МО РФ заявило о поражении пункта дислокации батальона 14-й механизированной бригады в ДНР

Фото: РИА Новости

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, который был укомплектован националистами и иностранными наемниками. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в результате удара 43 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено, порядка 170 ранено.

Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что свыше 200 боевиков 226-го националистического формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть бойцов ВСУ.

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Сергей Истомин
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