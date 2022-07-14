В Кремле отреагировали на планы Молдавии усилить свою армию

Представитель Кремля Песков заявил, что усиление Молдавией своей армии не угрожает России

Планы Молдавии по усилению своей армии не угрожают безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Молдавия, в отличие от Украины, не стремилась стать анти-Россией.

«Здесь нет рисков для России, но, собственно, здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно, и кто-то будет это сравнивать с Украиной, но здесь какие-то сравнения неуместны», — подытожил Песков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что армию Молдавии нужно усилить из-за «угроз» со стороны России. Она отметила, что система обороны Молдавии в «очень плохом» состоянии.

Совет ЕС уже сообщил о выделении 40 миллионов евро для нелетальной военной помощи Молдавии.