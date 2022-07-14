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В Кремле отреагировали на планы Молдавии усилить свою армию

Представитель Кремля Песков заявил, что усиление Молдавией своей армии не угрожает России

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Планы Молдавии по усилению своей армии не угрожают безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Молдавия, в отличие от Украины, не стремилась стать анти-Россией.

«Здесь нет рисков для России, но, собственно, здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно, и кто-то будет это сравнивать с Украиной, но здесь какие-то сравнения неуместны», — подытожил Песков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что армию Молдавии нужно усилить из-за «угроз» со стороны России. Она отметила, что система обороны Молдавии в «очень плохом» состоянии.

Совет ЕС уже сообщил о выделении 40 миллионов евро для нелетальной военной помощи Молдавии.

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Валерий Розенберг
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