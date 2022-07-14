Названы набирающие популярность у москвичек с детьми профессии

Вице-мэр Ракова: служба занятости Москвы помогла 30 тысячам женщин с детьми найти работу

Москвички с детьми до 7 лет, которые ищут вакансии при поддержке столичной службы занятости населения, чаще всего выбирают офисную работу, а также работу в сфере услуг, торговле и образовании. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за 2,5 года власти столицы помогли трудоустроиться уже 30 тысячам молодых матерей.

Часто, когда мамы решают вернуться к профессиональной деятельности, им бывает непросто адаптироваться, разобраться в реалиях современного рынка труда, подобрать вакансию, соответствующую их потребностям, возможностям и ожиданиям. Мы понимаем это и активно поддерживаем женщин в вопросах их профессиональной реализации. Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем. При этом при подборе вакансий мы ориентируемся не только на уровень образования, квалификацию и опыт работы соискателя, но и на индивидуальные пожелания к графику и формату работы Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

В том числе, отметила вице-мэр, соискательницы могут пройти дополнительное профессиональное обучение, чтобы лучше соответствовать требованиям работодателя или по направлению службы занятости освоить новую специальность и повысить квалификацию в ведущих вузах Москвы, среди которых Высшая школа экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и в Учебном центре «Профессионал».

Более 30 процентов обратившихся в службу занятости за помощью в трудоустройстве женщин с детьми дошкольного возраста выбирают офисную работу — вакансии экономистов, юрисконсультов, менеджеров по персоналу, бухгалтеров, секретарей.

Около 24 процентов устроились на работу в сервисной индустрии — они стали поварами, менеджерами по коммерческой деятельности, парикмахерами-стилистами и маникюрными мастерами. На третьем месте — оптовая и розничная торговля. Почти 18 процентов матерей работают продавцами-консультантами, администраторами торгового зала, товароведами, мерчандайзерами, менеджерами по продажам и специалистами по маркетингу.

Кроме того, соискательницы часто находят работу в сфере образования — это вакансии учителей, методистов, библиотекарей, воспитателей детского сада и нянь. Другое популярное направление — сфера финансов и страхования. Получившие помощь центра занятости москвички сейчас работают в ней специалистами банков, финансовыми аналитиками, страховыми агентами, управляющими отделения банка и кредитными экспертами.

В центре «Профессионал» с начала 2020 года обучение прошли 1,6 тысячи женщин с детьми дошкольного возраста. В 2022 году наибольшим спросом у них пользуются курсы по работе с маркетплейсами, программированию, дата-аналитике. Также востребованы программы повышения квалификации по бухгалтерскому учету, налогообложению и управлению закупками. Более 80 процентов женщин учатся онлайн, совмещая повышение квалификации и воспитание детей.

Кроме того, получить помощь в поиске профессии им могут в специализированном центре занятости «Моя карьера». Там помогают составить программу, которая позволит совмещать работу с семейными делами. Специально для женщин с детьми, которые нуждаются в поддержке построении карьеры, в центре создана программа «Мама работает».

«Для женщин с детьми-дошкольниками важен гибкий график, возможность работать из дома, регулировать свою нагрузку, самостоятельно выбирать проекты и заказчиков, — отметил директор центра занятости населения «"Моя работа" Андрей Тарасов. — Именно поэтому очень востребованы среди женщин с маленькими детьми альтернативные формы занятости, особенно — самозанятость. Это оптимальный вариант для совмещения карьеры и семьи. Во флагманском центре занятости на улице Шаболовка мамы могут обучиться ведению бизнеса и использованию современных онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов, определить уровень предпринимательских способностей и получат в помощь в регистрации статуса самозанятого».

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с.1 и улице Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, на ул. Куусинена д. 2, с.1.