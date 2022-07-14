Доходы россиян от продажи золота освободили от НДФЛ

Президент РФ Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота и от НДС — операции банков по продаже бриллиантов физлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На 2022-2023 годы продажа золота в слитках не будет облагаться вышеуказанным налогом. Подобные меры были приняты для повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

Кроме того, операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физическим лицам, бессрочно освободили от налога на добавленную стоимость. Нулевая ставка действует для добытчиков алмазов при реализации обработанных и необработанных минералов Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и камней, а также Банку России. При этом уточняется, что всем другим организациям можно продать только необработанные алмазы.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, которого цитирует РИА Новости, это позволит эффективнее продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри страны.

Также Владимир Путин подписал закон, который запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финактивами (ЦФА). В частности, вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы и услуги. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.