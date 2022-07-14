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Среда обитания

Элитные коттеджи под Москвой захотели отобрать в пользу государства

Элитные коттеджи в поселке «Сенатор-Клуб» захотели отобрать в пользу государства

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В элитном коттеджном поселке «Сенатор-Клуб» под Москвой захотели отобрать дома в пользу государства. Застройщику не удалось легализовать возведение таунхаусов и коттеджей, сообщает Telegram-канал Mash.

Поселок находится на Калужском шоссе на территории оздоровительного комплекса «Десна». В 2014 году инвестор забрал себе девять из 120 гектаров, застроил их домами и продал. На старте продаж цены за жилье начинались от 20 миллионов рублей. Вскоре оказалось, что объекты являются самостроем.

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Застройщик через суд пытался легализовать поселок и проведенные в нем коммуникации. Однако вскоре он получил иск от государства с требованием передать ему объекты. На данный момент идет процесс обращения домов в государственную собственность.

В декабре 2021 года Бутырский районный суд вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры на северо-востоке Москвы. По решению суда у москвича отобрали квартиру, в которой надзорный орган три года назад выявил незаконную перепланировку. В время ремонта собственник без разрешения объединил кухню с жилым помещением.

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Нина Ташевская
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