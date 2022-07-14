Путин ужесточил наказание за одно нарушение ПДД

Президент Путин подписал законы, ужесточающие наказания за вождение без водительских прав

В России ужесточили уголовную и административную ответственность для лишенных прав водителей, повторно севших за руль автомобиля. Соответствующие документы, подписанные президентом России Владимиром Путиным, опубликованы в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Статья 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) была дополнена положениями, которые устанавливают ответственность за повторное вождение машины без прав, если в нем отсутствуют признаки уголовного преступления. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей либо до 200 часов обязательных работ.

Чтобы пресечь правонарушения, машины таких водителей на время устранения причин задержания будут помещать на спецстоянку.

Кроме того, в Уголовный кодекс России была добавлена новая статья, вводящая ответственность для водителей, которые ранее уже были лишены прав, а также подвергались административному наказанию либо были осуждены за преступления, связанные с отсутствием права управлять машиной. Согласно документу, нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

Также в статью 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») вносятся изменения, которые усиливают наказание за нарушение ПДД, если оно привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека, а также если преступление совершено водителем без прав.

Ранее в Госдуме предложили включить в КоАП статью, предусматривающую наказание за агрессивное вождение. По словам авторов законопроекта, по вине таких автомобилистов совершается до 80 процентов ДТП.