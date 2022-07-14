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Кремль прокомментировал работу по ситуации вокруг Калининграда

Песков заявил о продолжении работы и контактов по ситуации с транзитом в Калининград

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Работа и контакты по ситуации вокруг Калининграда будут продолжаться, так как ряд вопросов пока остается. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это рабочая и кризисная ситуация. Механизм работает достаточно скоординированно, отлаженно, добавил Песков. «Еще раз повторяю, еще нужно будет продолжать эту работу. Она не завершена еще», — заключил представитель Кремля.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что первые поставки попавших под санкции грузов в Калининград по железной дороге должны начаться 14-15 июля.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. По словам Алиханова, под ограничения попал ряд товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. 13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий по части способа их доставки.

Мировая история санкций
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Сергей Истомин
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