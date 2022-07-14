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Пушков предрек мощный удар по образу США в мире

Cенатор Алексей Пушков заявил, что США ждет мощный удар по образу в мире из-за угроз Ирану
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков предрек мощный удар по образу США в мире из-за угроз применить силу против Ирана. Об этом он написал в своем Telegram.

Политик напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявил, что Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда либо. По мнению Пушкова, прежде всего это вина Вашингтона, так как во время президентства Дональда Трампа там расторгли ядерную сделку, а при Байдене не сумели ее восстановить. «Дипломатия США не справляется с ролью, которую пытается взять на себя Америка», — констатировал он, отметив, что это видно не только по отношению к Ирану.

Угроза применить силу против Ирана будет означать, что Соединенные Штаты исчерпали другие ресурсы «глобального лидерства» и обращаются «к силе оружия», уверен сенатор. «Это будет еще один мощный удар по образу США в мире», — заключил он.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию. По его словам, США готовы применить силу и остановить Тегеран.

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Марина Совина
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