В Великобритании назвали главного претендента на место премьер-министра страны

YouGove: Пени Мордонт стала фаворитом в гонке за пост премьер-министра Британии

Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт стала фаворитом в гонке за пост премьер-министра страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.

Согласно данным исследования, британские консерваторы назвали Мордонт главным претендентом на пост лидера партии. Она получила 27 процентов голосов участников опроса. Второе место с 15 процентами занимает экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох. За ней следуют Риши Сунак и Лиз Трасс, набравшие по 13 процентов.

В YouGov утверждают, что при объединении кандидатов в пары в очных соревнованиях — как это произойдет при финальном голосовании членов — Мордонт побеждает всех претендентов. Замминистра по международной торговле обыгрывает главу МИД Британии Лиз Трасс с отрывом в 18 процентов голосов (55 процентов против 37). «Она также уверенно опережает Кеми Баденох с 59 процентами против 30 и Риши Сунак с 67 процентами к 28», — сказано в публикации.

Ранее экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак набрал 88 голосов и стал лидером в первом туре выборов на пост премьер-министра страны. До второго тура не допущены бывший глава МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надим Захави.