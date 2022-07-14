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В Госдуме назвали последствие возможного расширения БРИКС

Морозов заявил, что возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира

Фото: Reuters

Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира. Такое последствие назвал депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

«Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС», — подчеркнул он, добавив, что также это можно расценивать как суверенизацию внешней политики ряда стран, которые не желают следовать правилам США. По словам депутата, БРИКС может расшириться за счет стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации. Соответствующее обсуждение о членстве стран в объединении может пройти уже на следующем саммите в 2023 году.

1 июля в Соединенных Штатах предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС. С таким мнением выступило американское издание The Hill.

Мировая история санкций
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Сергей Истомин
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