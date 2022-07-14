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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в российском городе

В Анапе автобус врезался в дерево, пострадали шесть человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Анапе автобус врезался в дерево. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек. Об этом со ссылкой на главное управление МВД России по Краснодарскому краю пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что на перекрестке водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу городскому автобусу с девятью пассажирами в салоне и столкнулся с ним, в результате чего первый врезался в дерево. Всех пострадавших, среди которых есть 15-летняя девочка, доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что по факту случившегося организована проверка. Установлено, что маршрутный автобус двигался по главной дороге, со второстепенной выехал легковой автомобиль, управляемый жителем Москвы.

Ранее девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Орловской области.

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Евгения Куликова
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