Ссора двух туристов в поезде на юге России обернулась массовой паникой и удушьем

Пассажир «Ласточки», следовавшей из Сочи в Туапсе, распылил перцовый баллончик

На юге России пассажир электропоезда «Ласточка», следовавшего из Сочи в Туапсе, распылил в вагоне перцовый баллончик. Об этом пишет портал «Новая Кубань».

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 12 июля, в третьем вагоне и обернулся массовой паникой и удушьем. По словам очевидцев, между двумя туристами вспыхнула ссора. Вначале мужчины выясняли отношения на словах, однако потом один из них распылил в лицо оппоненту баллончик с перцовым газом.

Как стало известно, в вагоне возникла паника, люди начали задыхаться и кашлять. Сообщается, что пассажиры потребовали у машиниста остановить поезд. Некоторые попытались открыть двери вагона самостоятельно.

О пострадавших не уточняется. В пресс-службе Сочинского линейного управления МВД на транспорте заявили, что разыскивают пассажира, распылившего перцовый баллончик, в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения.