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Путин ужесточил наказание за пытки

Президент Путин подписал закон об ужесточении до 15 лет наказания за пытки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что под пыткой будет пониматься любое действие или бездействие, «которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания», чтобы получить от него или от другого человека сведения или признания, а также напугать или наказать за что-то.

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующие изменения внесены в статью 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Если же потерпевший в результате пыток скончался или его здоровью был причинен тяжкий вред, виновный в этом фигурант может быть отправлен в колонию на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Путин подписал законы, ужесточающие наказания за вождение без водительских прав.

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