Путин ужесточил наказание за пытки

Президент Путин подписал закон об ужесточении до 15 лет наказания за пытки

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что под пыткой будет пониматься любое действие или бездействие, «которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания», чтобы получить от него или от другого человека сведения или признания, а также напугать или наказать за что-то.

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующие изменения внесены в статью 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Если же потерпевший в результате пыток скончался или его здоровью был причинен тяжкий вред, виновный в этом фигурант может быть отправлен в колонию на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Путин подписал законы, ужесточающие наказания за вождение без водительских прав.