Российский банк ужесточит условия обслуживания счетов в валюте

Райффайзенбанк объявил о повышении комиссии на валютные счета с 31 июля

C 31 июля российский Райффайзенбанк ужесточает условия обслуживания счетов в валюте и увеличит комиссию за покупку валюты на брокерский счет до 3 процентов от суммы покупки, сохранив комиссию при продаже в размере 0,3 процента. Об этом говорится в сообщении банка в Telegram-канале.

Новая комиссия равна 0,5 процента в месяц от суммы более 5 тысяч условных единиц (в валюте вклада), за исключением японских иен — для них отсечение составляет 500 тысяч. Если сумма вклада превышает 50 тысяч условных единиц (5 миллионов иен), то комиссия составит 1 процент.

Также при оформлении в отделении банка исходящего перевода минимальная сумма составит 5 тысяч в валюте списания. В банке объяснили, что изменения связаны с сокращением возможностей эффективно размещать валюту и убытками.

Райффайзенбанк ввел комиссию на валютные счета с 30 июня. В настоящее время она в 2,5 раза меньше, чем будет с 31 апреля. К аналогичным мерам прибегли многие российские банки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина месяц назад пообещала провести проверку законности введения комиссий, однако признала, что понимает причины, по которым банки принимают такие решения.

На этом фоне Госдума приняла законопроект правительства, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) для юридических лиц. Речь идет о комиссиях за обслуживание, которые превышают возможный доход. Нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров.