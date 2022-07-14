Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 14 июля отменили и задержали 22 рейса

В московских аэропортах в четверг, 14 июля, были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 8:56 по московскому времени, в аэропорту Внуково было задержано два рейса и отменено четыре вылета. В Домодедово задержаны 14 рейсов, отменены еще два отправления. Данных о сбоях в расписании в Шереметьево и Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.



Ранее в июле также стало известно, что в аэропортах Москвы задержаны и отменены 42 рейса. 11 июля в Шереметьево было задержано отправление семи рейсов, также отменены вылеты трех самолетов, во Внуково были задержаны 16 рейсов и отменены два вылета, в Домодедово задержаны 11 рейсов, отменены еще три.