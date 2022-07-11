Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 42 рейса

В московских аэропортах в понедельник, 11 июля, были задержаны и отменены в общей сложности 42 рейса. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково были задержаны 16 рейсов и отменены два вылета, в Домодедово задержаны 11 рейсов, отменены еще три. В Шереметьево задержано отправление семи рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Ранее, 11 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мощные ливни в России связаны с процессами перемещения воздушных масс. По словам эксперта, такие кратковременные дожди идут не больше часа, но за это время выпадает большое число осадков.