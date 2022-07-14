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Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена

Раскрыты подробности обнаружения тела расстрелянного в Перми российского бизнесмена
Дарья

Дарья. Кадр: «Известия»

Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного на парковке в Перми бизнесмена. Подробности в четверг, 14 июля, в своем Telegram-канале раскрыло издание РЕН ТВ.

По словам девушки, вместе с мужем она выезжала из дома и обратила внимание на сидевшего в автомобиле мужчину с опущенной головой. Вернувшись через полтора часа, пара заметила, что водитель сидит в том же положении. Тогда супруг подошел к водительской двери и постучал в стекло, желая понять, все ли в порядке. Но человек не отвечал. После этого пара вызвала полицию.

Ранее 14 июля сообщалось, что в Перми неизвестные расстреляли 42-летнего ранее судимого бизнесмена. Мужчина с огнестрельным ранением головы сидел на водительском сиденье. На место преступления была вызвана полиция.

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Владимир Седов
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