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В российском санатории группа подростков избивала детей около двух недель

В санатории Иркутской области группа подростков жестоко избивала детей около двух недель

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутской области в санатории Железногорска-Илимского около двух недель детей избивала группа подростков. Об этом рассказала мать одного из пострадавших школьников, ее история опубликована в местной группе во «ВКонтакте».

По словам россиянки, ребенок провел в санатории на берегу Братского водохранилища более двух недель, после чего позвонил матери. Школьник сообщил, что его бьют в лагере, и попросил забрать его домой.

Мать вспоминает слова сына, который объяснил, почему не жаловался на сверстников раньше. «Я будущий мужчина, не хотел жаловаться... Я давал сдачи, но их много, а я один. У нас там, можно сказать, каждый был сам за себя», — пересказывает слова мальчика его мать.

Россиянка приехала в российский санаторий за ребенком — там, по ее словам, ее встретила пьяная сотрудница охраны. После этого женщина увиделась с сыном — на его лице были синяки, на челюсти она увидела почти черную гематому. Впоследствии выяснилось, что у ребенка синяки по всему телу.

Как сообщила женщина, директор учреждения не хотела говорить об избиениях и пыталась перевести тему. О происходящем знали воспитатели и вожатые, утверждает мать ребенка.

«По рассказам сына, подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой, кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в том числе и в живот, девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков», — говорит женщина.

Она собирается написать заявление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на директора санатория и тех членов персонала, которые причастны к произошедшему.

Ранее в Челябинской области подростки в лагере жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу. На появившихся кадрах видно, как рыдающую школьницу бьют ногами по голове. Одна из обидчиц девочки ударяет ее о кровать.

Мировая история санкций

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Анастасия Шейкина
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