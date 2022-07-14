В отдаленные арктические села России провели безлимитный спутниковый интернет

В Якутии в отдаленные арктические поселки провели безлимитный спутниковый интернет

В арктические села Республики Саха провели безлимитный спутниковый интернет. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

Уточняется, что интернет провели в населенные пункты Батагай, Белая Гора, Депутатский, Зырянка, Среднеколымск, Тикси, Хонуу и Черский. Работу в отдаленных селах выполняли операторы связи «Ростелеком» и «АрктикТелеком».

Рабочие в настоящий момент занимаются прокладкой морского кабеля по дну океана от Мурманска до Владивостока, чтобы северные поселки могли подключиться к высокоскоростному интернету.

Ранее в поселке Волочанка на Таймыре впервые появились интернет и мобильная связь. Арктический поселок находится в 410 километрах от поселения Дудинка — в нем проживают около 400 человек, местные жители занимаются добычей северного оленя и рыболовством.