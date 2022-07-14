Российский комик высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран

Комик Илья Соболев заявил, что не смог бы переехать в Испанию

Популярный российский комик и бывший резидент Comedy Club на ТНТ Илья Соболев высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 14 июля, в его Telegram-канале.

Соболев заявил, что не смог бы переехать в Испанию на постоянное место жительства (ПМЖ). «Я очень такой славянский человек. (...) И мне бы было, наверное, сложно [постоянно проживать в Испании], я бы все-таки перестраивался. Либо выбрал для ПМЖ что-то другое, по крайней мере, когда я молодой вот сейчас», — высказался он.

При этом комик не исключил, что в старости он мог бы эмигрировать в Испанию. «Когда ты уже старый, в принципе пофиг. Здесь было бы, наверное, классно, тепло, солнышко. Доживаешь свой век», — добавил он.

Ранее Соболев рассказал, как побывал на корриде в Испании. В своем Telegram-канале комик осудил это традиционное испанское зрелище и сравнил его с живодерством.