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Стали известны подробности стрельбы в жилом доме Москвы с четырьмя пострадавшими

В Москве мужчина в форме охранника расстрелял четверых бомжей в подъезде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мотивом для стрельбы из травматического пистолета в жилом доме Москвы стал конфликт между бомжами и неизвестным мужчиной. Подробности в четверг, 14 июля, стали известны MK.RU.

Как оказалось, дом был частично расселен по программе реновации, поэтому местная жительница позвала группу бомжей пожить в подъезде, договорившись, что они не будут шуметь и пить алкоголь. Мужчины согласились и несколько дней благополучно находились в доме, однако в среду около 22:35 вечера неизвестный в форме охранника из травматического оружия расстрелял бездомных.

В результате стрельбы четверо раненых мужчин в возрасте от 35 до 47 лет были госпитализированы. Одного из них отпустили сразу после оказания необходимой помощи. Уточняется, что пострадавшие приехали из Орловской области, Волгограда, Пензы и Донецка.

Ранее стало известно, что стрельба произошла в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская. После того как фигурант обстрелял четверых, он скрылся с места происшествия — полиция прибыла незамедлительно, но преступника не обнаружила.

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Екатерина Власова
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