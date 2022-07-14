Стали известны подробности стрельбы в жилом доме Москвы с четырьмя пострадавшими
Мотивом для стрельбы из травматического пистолета в жилом доме Москвы стал конфликт между бомжами и неизвестным мужчиной. Подробности в четверг, 14 июля, стали известны MK.RU.
Как оказалось, дом был частично расселен по программе реновации, поэтому местная жительница позвала группу бомжей пожить в подъезде, договорившись, что они не будут шуметь и пить алкоголь. Мужчины согласились и несколько дней благополучно находились в доме, однако в среду около 22:35 вечера неизвестный в форме охранника из травматического оружия расстрелял бездомных.
В результате стрельбы четверо раненых мужчин в возрасте от 35 до 47 лет были госпитализированы. Одного из них отпустили сразу после оказания необходимой помощи. Уточняется, что пострадавшие приехали из Орловской области, Волгограда, Пензы и Донецка.
Ранее стало известно, что стрельба произошла в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская. После того как фигурант обстрелял четверых, он скрылся с места происшествия — полиция прибыла незамедлительно, но преступника не обнаружила.