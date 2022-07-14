В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной

Замглавы Минобороны Украины Маляр назвал информацию о потерях в СВО государственной тайной

Информация о потерях Киева в специальной военной операции является государственной тайной. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, передает РБК со ссылкой на агентство УНИАН.

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения», — сказала она.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, армия страны истощена. Глава ведомства при этом не стал называть точное количество погибших и раненых. Министр призвал разработать новую оперативную стратегию.

По данным Минобороны России на 14 июля, ВСУ за сутки потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов российской армии по пунктам дислокации в Донецкой народной республике (ДНР) и Николаевской области. Представитель ведомства уточнил, что были поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.