МО РФ заявило об уничтожении за сутки до тысячи бойцов ВСУ в ДНР и Николаевской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов российской армии по пунктам дислокации в Донецкой народной республике (ДНР) и Николаевской области. Такой оценкой поделился с журналистами в четверг, 14 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что были поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

В результате ударов российской армии эти соединения противника потеряли свыше 100 единиц вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.

Также высокоточными «Калибрами» на территории завода в Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивных систем залпового огня украинской 45-й артбригады, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России докладывало о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР).