Синоптик спрогнозировал «псевдотропическую погоду» в Москве до выходных

Метеоролог Шувалов пообещал москвичам «псевдотропическую погоду» до выходных

В Москве «псевдотропическая погода», которая связана с перестройкой атмосферных процессов, продлится до выходных. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает News.ru.

«Псевдотропическая погода объясняется тем, что воздушные массы прогреваются и начинают не тормозиться от земли, а наоборот, с ускорением двигаться вверх. Такая погода продлится еще минимум на протяжении нескольких дней», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, после улучшения погодных условий температура воздуха в столице опустится и будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал ряду регионов России «неспокойную погоду», подчеркнув, что температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в Екатеринбурге. В Челябинской, Курганской областях столбики термометров покажут до 36 градусов жары.