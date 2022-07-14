В Москве изъяли крупную партию опасных для жизни электронных сигарет

В Москве изъяли 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет, задержаны шесть человек

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции изъяли 150 тысяч электронных сигареты, опасных для жизни. Кроме того, они задержали шесть человек, включая троих иностранцев, которых подозревают в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Заявление Волк опубликовано на сайте ведомства.

Согласно предварительной информации, злоумышленники сформировали международный канал поставки крупных партий немаркированных электронных сигарет в Москву. Продукцию ввозили в Россию из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов. Для легализации товара злоумышленники получили поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества. После этого сигареты доставляли в торговые точки, их также сбывали в онлан-магазинах.

«Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъято более 150 тыс. электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 млн рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила Волк.

Продукцию направили на экспертное исследование, результаты которого показали превышение содержания никотина, что опасно для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 238 УК РФ), расследование продолжается.

Ранее российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты. Инцидент с 13-летним мальчиком произошел в Химках, в микрорайоне Сходня.