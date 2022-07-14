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В Москве изъяли крупную партию опасных для жизни электронных сигарет

В Москве изъяли 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет, задержаны шесть человек

Фото: Unsplash

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции изъяли 150 тысяч электронных сигареты, опасных для жизни. Кроме того, они задержали шесть человек, включая троих иностранцев, которых подозревают в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Заявление Волк опубликовано на сайте ведомства.

Согласно предварительной информации, злоумышленники сформировали международный канал поставки крупных партий немаркированных электронных сигарет в Москву. Продукцию ввозили в Россию из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов. Для легализации товара злоумышленники получили поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества. После этого сигареты доставляли в торговые точки, их также сбывали в онлан-магазинах.

«Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъято более 150 тыс. электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 млн рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила Волк.

Продукцию направили на экспертное исследование, результаты которого показали превышение содержания никотина, что опасно для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 238 УК РФ), расследование продолжается.

Ранее российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты. Инцидент с 13-летним мальчиком произошел в Химках, в микрорайоне Сходня.

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Марина Совина
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