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Азербайджан собрался заменить для Европы российский газ

Reuters: ЕС стремится заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном для наращивания импорта газа. Об этом сказано в проекте документа, с которым ознакомилось агенство Reuters.

Проект меморандума о взаимопонимании — частью усилий Европейского союза по снижению зависимости от российского газа и его замене. «Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в ЕС, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно к 2027 году», — подчеркивается в документе.

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Обе стороны планируют увеличить инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора для наращивания поставок в Европу. Рост поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа, отмечает издание. В меморандуме подчеркивается важность «долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов». В нем также говорится, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в области изменения климата, что. Брюссель считает, что это потребует значительного сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Расходы стран Европейского союза на закупку газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу в первом квартале 2022 года составили 2,1 миллиарда евро.

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Платон Щукин
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