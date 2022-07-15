Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Большинство американцев высказались против выдвижения Байдена на второй срок

YouGov: только 18 процентов американцев высказались за выдвижение Байдена на второй срок

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Большинство американцев высказались против выдвижения президента США Джо Байдена на второй срок. Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov совместно с Yahoo News.

В опросе приняли участие 1672 взрослых американца. Он проводился с 8 по 11 июля.

Только 18 процентов опрошенных считают, что американский лидер должен баллотироваться на второй срок в 2024 году. «Это самый низкий показатель на сегодняшний день», — пишет портал. Почти две трети (64 процента) говорят, что Байдену следует уйти.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022

Более того, всего 35 процентов демократов — на восемь пунктов меньше, чем в мае — считают, что действующему президенту следует переизбраться. Того же мнения придерживаются только девять процентов республиканцев.

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 33 процентов, об этом говорят данные опроса Quinnipiac University. При этом среди молодежи действия президента одобряет только 22 процента. Деятельность американского лидера не одобряют 55 процентов американцев.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД
В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта
Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность
Врач назвал опасные для дачников растения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.