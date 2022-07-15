Большинство американцев высказались против выдвижения Байдена на второй срок

YouGov: только 18 процентов американцев высказались за выдвижение Байдена на второй срок

Большинство американцев высказались против выдвижения президента США Джо Байдена на второй срок. Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov совместно с Yahoo News.

В опросе приняли участие 1672 взрослых американца. Он проводился с 8 по 11 июля.

Только 18 процентов опрошенных считают, что американский лидер должен баллотироваться на второй срок в 2024 году. «Это самый низкий показатель на сегодняшний день», — пишет портал. Почти две трети (64 процента) говорят, что Байдену следует уйти.

Более того, всего 35 процентов демократов — на восемь пунктов меньше, чем в мае — считают, что действующему президенту следует переизбраться. Того же мнения придерживаются только девять процентов республиканцев.

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 33 процентов, об этом говорят данные опроса Quinnipiac University. При этом среди молодежи действия президента одобряет только 22 процента. Деятельность американского лидера не одобряют 55 процентов американцев.