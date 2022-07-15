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Палата представителей приняла оборонный бюджет США на 2023 год

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год на сумму около $850 млрд

Фото: Tom Brenner / Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны на 2023 год на сумму около 850 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 329 членов палаты. Против проголосовал 101 конгрессмен, большая часть из них — республиканцы. Отмечается, что утвержденная сумма на 37 миллиардов больше, чем запрашивал президент США Джо Байден.

Позже свой вариант бюджета должен утвердить американский сенат. Затем обе палаты Конгресса должны согласовать итоговую версию документа и отправить ее на подпись президенту.

Проект оборонного бюджета на следующий год увеличился в том числе за счет повышения предоставляемой Киеву военной помощи до миллиарда долларов. В изначальном варианте проекта бюджета предполагалось, что расходы на помощь Украине составят 450 миллионов долларов.

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Марина Совина
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