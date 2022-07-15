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Адель выпустит документальный фильм о своей жизни

Певица Адель начала работу над документальным фильмом о своей жизни

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

34-летняя британская певица Адель начала работу над собственным документальным фильмом. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в картине будут показаны детали личной жизни исполнительницы и ее творческий путь. О дате премьеры проекта пока ничего неизвестно.

«Это будет обязательно к просмотру по телевидению. Несмотря на то что все знают ее имя, Адель все еще довольно загадочна как личность. Ее жизнь кардинально изменилась со времен выхода ее дебютного альбома», — рассказал инсайдер.

Сообщается, что сама певица выразила надежду на то, что документальный фильм поможет уменьшить недовольство поклонников после того, как артистка в январе 2022 года отменила концерт в Лас-Вегасе за 24 часа до его начала. Звезда отметила, что ее шоу состоится в этом году, однако его даты до сих пор неизвестны.

Позже, во время первого выступления Адель за последние пять лет, которое состоялось в Гайд-парке, артистка отметила, что была вынуждена отменить концерт в Лас-Вегасе, так как шоу не было подготовлено до конца: «Я уверена, что многие из вас чувствуют, что вас предали, это меня очень огорчает и расстраивает, но я очень серьезно отношусь к своему пению и последнее, что я когда-либо хотела бы сделать, это подвести своих поклонников».

Ранее стало известно, что режиссер первой части «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон снимет биографический фильм о британской исполнительнице Эми Уайнхаус.

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Анастасия Астахова
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