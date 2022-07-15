Мужчина поджег парикмахерскую с пятью россиянами ради мести жене и получил срок

В Саратовской области россиянину дали 12 лет за поджог парикмахерской ради мести жене

В Саратовской области 38-летнего россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за попытку жестокого убийства пяти человек. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 22 декабря 2021 года в городе Аткарске осужденный решил отомстить бывшей супруге, работавшей в парикмахерской. Он прибыл к переоборудованному под салон двухэтажному зданию и, убедившись, что бывшая жена находится внутри, разлил на первом этаже бензин и устроил поджог. При этом он видел, что внутри находятся еще четыре незнакомых ему россиянина.

«Произошло воспламенение помещения парикмахерского салона, развившееся в пожар. Вследствие пожара женщины получили повреждения различной степени тяжести: от легкого до тяжкого вреда здоровью», — сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») и статье 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога, повлекшее иные тяжкие последствия») УК РФ.

30 июня сообщалось, что мужчина из Подмосковья облил жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой.