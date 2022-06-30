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В России мужчина облил жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой

Мужчина из Подмосковья облил жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина из Подмосковья облил жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, все произошло в деревне Муриково городском округе Шаховском. Полицию и медиков на место происшествия вызвали соседи россиян.

54-летнего мужчину вместе с 33-летней супругой в тяжелом состоянии доставили в одну из подмосковных больниц. У пострадавших врачи диагностировали ожоги третьей степени. У них поражено до 40 процентов тела.

По одной из версии, пара рассталась полгода назад, мужчина сильно ревновал жену, отмечается в Telegram-канале «112».

Комментариев от сотрудников правоохранительных органов по поводу случившегося пока нет.

Ранее житель Ленинградской области облил бензином возле костра 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены. Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом россиянки. Девушка попала в реанимацию одной из больниц с серьезными ожогами.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

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Анна Щербакова
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