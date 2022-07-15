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Врачи перечислили незаметно «убивающие» спину повседневные привычки

The Sun: недостаток движения и плохая осанка могут стать причиной сильных болей в спине

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Основными причинами мучительных болей в спине являются плохая осанка и недостаток движения, заявили врачи-физиотерапевты Сэмми Марго, Натаниэль Мелендес и хирург Нил Ананд. В беседе с изданием The Sun они перечислили повседневные привычки, которые незаметно усугубляют болезненное состояние.

Сутулость, сколиоз и постоянно склоненная к гаджету или экрану ноутбука голова могут стать причиной сильных хронических болей в спине, объясняет врач-физиотерапевт Натаниэль Мелендес.

По его словам, о том, что неправильная осанка провоцирует спазмы мышц и защемления нервов, знают все. Однако о том, что неправильно распределенная на позвоночник нагрузка лидирует среди «убивающих» его привычек, догадываются немногие. «Наклон головы на 10,5 сантиметра вниз, когда смотрите в экран смартфона, сравним с нагрузкой на шейный отдел позвоночника, когда у вас на плечах сидит ребенок», — добавляет он.

В свою очередь, хирург Нил Ананд отмечает, что тело человека создано для движения, но современные люди большую часть времени проводят сидя — на работе или перед экраном телевизора, что неизбежно приводит к болезненным ощущениям в спине. Чтобы исправить это, достаточно регулярно выходить на прогулку и делать укрепляющие мышцы спины и пресс упражнения.

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В качестве еще одной причины хирург называет неправильно подобранную по высоте и мягкости подушку и слишком или, наоборот, недостаточно жесткий матрас. По его словам, место для сна должно быть удобным и обеспечивать необходимую поддержку позвоночнику. Для облегчения болей в спине специалист рекомендует стараться спать на спине с подложенной под колени подушкой.

В заключение врач-физиотерапевт Сэмми Марго поясняет, что боли как в верхней, так и в нижней части спины часто возникают из-за недостатка отдыха, сильного стресса, плоскостопия и отсутствия растяжки мышц.

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Наталья Обрядина
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