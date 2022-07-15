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Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции для избежания мирового кризиса

Глава Всемирного банка Мэлпас рекомендовал ослабить торговые санкции для избежания кризиса

Фото: Jason Lee / Reuters

Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков и избежания мирового кризиса следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, а также наращивать предложение продовольствия и энергоносителей. Об этом заявил глава организации Дэвид Мэлпас на заседании глав финансовых ведомств и Центробанков стран G20. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время в мире назревает гуманитарная и экономическая катастрофа. Кроме того, во многих странах может наступить рецессия, есть риск инфляции, обесценивания валюты и резкого сокращения международных резервов.

«Перенаправление природного газа в Европу является серьезной помехой для генерации электроэнергии в развивающихся странах, производства продуктов питания и удобрений», — предупредил Мэлпас.

Он призвал увеличить предложение продовольствия, удобрений и энергоносителей. Для этого, по его словам, необходимо увеличить добычу природного газа, поскольку он играет «ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях».

«Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — призвал глава ВБ.

Ранее Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. В американском министерстве пояснили, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

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Марина Совина
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