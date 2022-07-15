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Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы

В Бельгии призвали продлить работу закрывающейся АЭС «Тианж 2» до зимнего пика потребления

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Правительство Бельгии попросило оператора атомной электростанции (АЭС) «Тианж 2» продлить работу станции, пока не пройдет зимний пик потребления электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Александра де Кроо.

«Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж 2" до тех пор, пока не пройдет зимний пик», — заявил он на пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

АЭС «Тианж» расположена в городе Уи (Huy). Она обеспечивает около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало расцвет ядерной энергетике. В его отчете говорится, что ядерная энергетика может помочь справиться с двумя основными кризисами — энергетическим и климатическим, с которыми сегодня сталкивается мир. Согласно прогнозу МЭА, выработка ядерной энергии удвоится в период с 2020 по 2050 год.

Европарламент в начале июля принял решение о расширении дополнительного финансирования и поддержки проектов по развитию атомной энергетики и газовой инфраструктуры в рамках расширения «Зеленой таксономии» Евросоюза. Автор публикации отмечает, что именно Германия настояла на включении газа в инициативу. Австрия и Люксембург, которые выступают против «мирного атома», пообещали оспорить результаты голосования в суде ЕС.

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Марина Совина
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