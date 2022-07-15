Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы

В Бельгии призвали продлить работу закрывающейся АЭС «Тианж 2» до зимнего пика потребления

Правительство Бельгии попросило оператора атомной электростанции (АЭС) «Тианж 2» продлить работу станции, пока не пройдет зимний пик потребления электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Александра де Кроо.

«Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж 2" до тех пор, пока не пройдет зимний пик», — заявил он на пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

АЭС «Тианж» расположена в городе Уи (Huy). Она обеспечивает около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии.

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