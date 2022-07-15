В Белгородской области сброшенная с коптера взрывчатка повредила библиотеку

Сброшенная с коптера взрывчатка повредила библиотеку в Грайвороне Белгородской области

Сброшенная с квадрокоптера взрывчатка повредила библиотеку в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам Гладкова, самодельное взрывное устройство было сброшено на здание поздно ночью. В результате пострадавших нет, есть небольшие разрушения, на месте работают следователи и оперативные службы. «Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы», — добавил губернатор.