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В Белгородской области сброшенная с коптера взрывчатка повредила библиотеку

Сброшенная с коптера взрывчатка повредила библиотеку в Грайвороне Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: stavregion.ru / Globallookpress.com

Сброшенная с квадрокоптера взрывчатка повредила библиотеку в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По словам Гладкова, самодельное взрывное устройство было сброшено на здание поздно ночью. В результате пострадавших нет, есть небольшие разрушения, на месте работают следователи и оперативные службы. «Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы», — добавил губернатор.

Марина Совина
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